Incidente con lo scooter, muore il giornalista Tomadini

Una tragedia ha colpito il mondo del giornalismo regionale. E’ morto in sella al proprio scooter sulla strada tra Cormons e Corona, frazione della Mariano del Friuli in cui viveva, nella notte tra domenica e lunedì il cronista sportivo Fabrizio Tomadini: aveva 64 anni. Una delle ipotesi è che possa essere stato colto da malore mentre si trovava alla guida del suo mezzo a due ruote. Sul fatto indagano i Carabinieri di Cormons. Tomadini è stato per diversi anni penna del Messaggero Veneto, per il quale ha lavorato in particolare per la redazione di Gorizia.