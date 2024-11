Due persone trasportate in ospedale. E’ il bilancio di un grave incidente verificatosi questa mattina poco prima delle 10 in via Boscat a Corva di Azzano Decimo. Due le vetture coinvolte: una delle due dopo l’impatto è volata ruote all’aria incastrandosi tra l’altra auto, un palo della luce ed un’abitazione. Impegnativo l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare la persona rimasta incastrata tra le lamiere di uno dei due mezzi. Sul posto anche l’elisoccorso, rilievi dei Carabinieri.