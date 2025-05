Incidente, grave motociclista sbalzato ad Artegna

Un grave incidente stradale ha coinvolto nel primo pomeriggio un motociclista ad Artegna. Attorno alle 15.30, un centauro è stato sbalzato dalla sella della sua due ruote a seguito di una collisione avvenuta contro un’automobile.

Il conducente è caduto malamente in un terreno, a circa 10 metri di dislivello rispetto alla carreggiata di via Nazionale. Sul posto sono stati chiamati i sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il motociclista è stato soccorso e elitrasportato in ospedale.