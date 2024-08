Incidente in Romania, morta docente friulana in viaggio

Nadia Fabbro, di 56 anni, è morta ieri in un incidente stradale in Romania, dove si stava recando per un raduno di motocicliste.

L’insegnante, originaria di Tarvisio ma residente a Pordenone, ha perso il controllo del mezzo e si è scontrata con un’automobile. Un urto violento che l’ha disarcionata per poi farla cadere a terra a soli 140 km dalla meta.

L’incidente non le ha lasciato scampo.