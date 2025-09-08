  • Aiello del Friuli
lunedì 8 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Liberati tre grifoni alla Riserva di Cornino
Economia FVG, l’artigianato tra luci e ombre
Incidente sul lavoro in Fincantieri, Cisint chiede un cambio di rotta
Scritte anarchiche sul Museo di Cividale, denunciato
Un concerto di campanelli di bicicletta nel cuore di Udine
Pordenone Pedala, festa per 4.000
Litiga con la compagna e minaccia i Carabinieri
Pordenone piange Angelo Luminoso, icona della città
In Catalunya Alex Marquez batte il fratello Marc, Bastianini 3°
Nodo ferroviario di Udine, arriva il Commissario
Cronaca

Incidente sul lavoro in Fincantieri, Cisint chiede un cambio di rotta

Infortunio sul lavoro per un lavoratore. L'eurodeputata e vicesegretario della Lega FVG denuncia la scarsa attenzione alla sicurezza
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Un altro grave infortunio sul lavoro si è verificato a Monfalcone, all’interno dello stabilimento Fincantieri, riaccendendo i riflettori sulla sicurezza nei cantieri navali. L’incidente ha coinvolto un giovane lavoratore che ha subito lo schiacciamento di un arto inferiore alla compressione subita dal passaggio di un carrello. L’incidente ha richiesto l’intervento di ambulanze, di un elicottero e del personale della Medicina del lavoro di Asugi intervenuta per verificare le cause del ferimento. L’operaio è stato trasportato in volo al Cattinara di Trieste dove è stato immediatamente sottoposto ad una operazione per la frattura esposta di una tibia. L’uomo non è in pericolo di vita e non fortunatamente non ha subito nessuna amputazione dell’arto come inizialmente ipotizzato.

Il sindaco di Monfalcone, Luca Fasan, ha espresso la sua vicinanza al lavoratore, augurandogli una pronta guarigione. Fasan ha inoltre sottolineato che “la sicurezza sul lavoro deve essere sempre una priorità assoluta: ogni infortunio ci ricorda quanto sia fondamentale continuare a investire in prevenzione e tutela dei lavoratori”.

Anche l’onorevole Anna Maria Cisint, eurodeputata e vicesegretario della Lega FVG, è intervenuta, denunciando l’episodio in un duro atto d’accusa alla dirigenza aziendale. “Sono anni e anni che chiediamo all’azienda un modello produttivo diverso, più rispettoso della sua dimensione, della sua storia,” ha affermato Cisint, aggiungendo che Fincantieri, pur essendo quotata in borsa, dimostra “poca capacità di comprendere che così non può andar avanti.”

Accordo tra Fincantieri e PGV per sostenere l’ammodernamento della Marina polacca

Fincantieri nomina Eugenio Santagata direttore della Divisione Navi Militari

Fincantieri: ordinate a Vard due nuove navi da North Star

Fincantieri è sponsor dei giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026

Gruppo Fincantieri: Vard sigla un nuovo contratto per la costruzione di due Cose

Ricostruzione dell’Ucraina, Fincantieri pronta a dare il suo contributo

Ultime notizie

Liberati tre grifoni alla Riserva di Cornino
Economia FVG, l’artigianato tra luci e ombre
Incidente sul lavoro in Fincantieri, Cisint chiede un cambio di rotta
Scritte anarchiche sul Museo di Cividale, denunciato
Un concerto di campanelli di bicicletta nel cuore di Udine
