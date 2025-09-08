Incidente sul lavoro in Fincantieri, Cisint chiede un cambio di rotta

Un altro grave infortunio sul lavoro si è verificato a Monfalcone, all’interno dello stabilimento Fincantieri, riaccendendo i riflettori sulla sicurezza nei cantieri navali. L’incidente ha coinvolto un giovane lavoratore che ha subito lo schiacciamento di un arto inferiore alla compressione subita dal passaggio di un carrello. L’incidente ha richiesto l’intervento di ambulanze, di un elicottero e del personale della Medicina del lavoro di Asugi intervenuta per verificare le cause del ferimento. L’operaio è stato trasportato in volo al Cattinara di Trieste dove è stato immediatamente sottoposto ad una operazione per la frattura esposta di una tibia. L’uomo non è in pericolo di vita e non fortunatamente non ha subito nessuna amputazione dell’arto come inizialmente ipotizzato.

Il sindaco di Monfalcone, Luca Fasan, ha espresso la sua vicinanza al lavoratore, augurandogli una pronta guarigione. Fasan ha inoltre sottolineato che “la sicurezza sul lavoro deve essere sempre una priorità assoluta: ogni infortunio ci ricorda quanto sia fondamentale continuare a investire in prevenzione e tutela dei lavoratori”.

Anche l’onorevole Anna Maria Cisint, eurodeputata e vicesegretario della Lega FVG, è intervenuta, denunciando l’episodio in un duro atto d’accusa alla dirigenza aziendale. “Sono anni e anni che chiediamo all’azienda un modello produttivo diverso, più rispettoso della sua dimensione, della sua storia,” ha affermato Cisint, aggiungendo che Fincantieri, pur essendo quotata in borsa, dimostra “poca capacità di comprendere che così non può andar avanti.”