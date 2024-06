Cade da 6 metri e travolge collega, due feriti

Incidente sul lavoro questa mattina nei pressi delle Grotte di Villanova, dove due persone sono rimaste ferite durante alcune operazioni di taglio e rimozioni di tronchi e alberi.

L’incidente è avvenuto tra le 10 e le 11, quando un operaio, per cause in corso di accertamento, è caduto da un’altezza di circa 5-6 metri, riportando probabili fratture agli arti superiori e inferiori. Durante la caduta, l’uomo ha travolto un collega che è rimasto a sua volta ferito. Il primo infortunato è stato stabilizzato, imbarellato e verricellato a bordo dell’elicottero sanitario regionale, mentre il secondo è stato trasportato in ambulanza.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche gli uomini del Soccorso Alpino e i militari della Guardia di Finanza. La dinamica dell’incidente è attualmente sotto indagine.