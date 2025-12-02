Incidente mortale a Cividale, automobilista assolta dal Gup di Udine

Non fu lei a causare l’incidente stradale nel quale l’8 marzo 2024, a Cividale, morì Fabrizio Cimino: assolta perché il fatto non sussiste. Il gup di Udine Roberta Paviotti ha riconosciuto l’innocenza della conducente dell’automobile, 64 anni della città ducale, contro la quale si schiantò la Ducati della vittima.

La donna era accusata dell’omicidio stradale di Cimino, 43 anni di origine salentina ma residente da diversi anni a Pulfero, per non aver prestato la necessaria prudenza all’incrocio tra via Sanguarzo e via Alpi Giulie mentre sopraggiungeva la due ruote guidata dall’uomo.

Già nel capo d’imputazione era stata riconosciuta alla donna l’attenuante del concorso della vittima nel causare l’incidente. Cimino, al momento dell’impatto, stava procedendo a 80 chilometri orari, 30 in più rispetto al limite consentito, senza ridurre la velocità in prossimità dell’incrocio.