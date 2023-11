Incidente mortale a Monfalcone. Una persona ha perso la vita questo pomeriggio in un frontale tra due autovetture. Per cause in corso di accertamento, i veicoli si sono scontrati lungo via Primo maggio, nel tratto tra le vie San Giusto e San Sergio. Sul posto sono giunte due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. I sanitari hanno cercato di rianimare una delle tre persone coinvolte nell’incidente, ma non c’è stato nulla da fare. Un’altra è stata portata in volo in condizioni piuttosto serie in volo all’ospedale di Udine, l’ultima è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Polo di Monfalcone. Sono intervenuti sul posto anche i vigili del Fuoco, la polizia di Stato e la polizia locale.