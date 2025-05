Incidente mortale a Ovaro, Paolo Straulino morto per schiacciamento del capo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Morte sul lavoro alla cartiera di Ovaro, Paolo Straulino è deceduto per schiacciamento del capo. L’autopsia effettuata oggi a Tolmezzo dal medico legale Carlo Moreschi su incarico della Procura di Udine sul corpo dell’operaio 50enne, travolto sabato sera da un imballaggio di carta da macero di circa 12 quintali, ha dunque confermato la prima ipotesi avanzata dopo l’ispezione cadaverica. All’esame autoptico ha partecipato anche il medico legale Elisa Polonia, consulente tecnico del legale della famiglia di Straulino. I due fratelli e la sorella del 50enne si sono affidati all’avvocato Elisabetta Zuliani e allo Studio 3a Valore.

Ora si attende il nulla osta da parte della Procura udinese per il funerale della vittima, che sarà probabilmente rilasciato domani. Le esequie saranno celebrate la prossima settimana a Sutrio, paese di Straulino. In base a un accordo tra Comune di Ovaro, società e sindacati, per l’occasione la cartiera Reno De Medici Spa di Ovaro resterà chiusa alcune ore, così da consentire ai dipendenti di dare l’estremo saluto al collega. Il Comune di Sutrio, ha spiegato il sindaco Manlio Mattia, proclamerà il lutto cittadino nel giorno della funzione e valuterà la chiusura del paese e delle attività commerciali per due ore.

Per l’incidente mortale, il Procuratore aggiunto Claudia Danelon ha iscritto, oltre alla società, quattro persone nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo. Si tratta dell’operaio che manovrava la pala meccanica da cui è caduto l’imballaggio, del consigliere delegato della Rdm Ovaro Spa, del direttore dello stabilimento e del preposto alla sicurezza e capoturno al momento del fatto.