Incidente mortale a Pasian di Prato, giovedì i funerali di Aldo Maklaj

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Saranno celebrati giovedì mattina alle 10.30, nella chiesa dei Rizzi, i funerali di Aldo Maklaj, il 20enne udinese rimasto vittima del tragico incidente avvenuto giovedì scorso lungo la Pontebbana, sul rettilineo che congiunge Pasian di Prato con Campoformido. Il nulla osta alle esequie è stato dato dalla Procura di Udine dopo l’esame autoptico, compiuto sul corpo del ragazzo ieri mattina, i cui risultati non sono stati ancora resi noti.

Il giovane, di origini albanesi, ha perso la vita a causa delle gravissime lesioni riportate nello scontro frontale con un mezzo pesante, accaduto all’alba di giovedì scorso. Il ragazzo si stava recando all’azienda dove lavorava come saldatore quando, stando alle prime ricostruzioni, la Ford Fiesta sulla quale viaggiava ha invaso la corsia di marcia opposta, forse per un malore del conducente, andando a schiantarsi contro un mezzo pesante alla cui guida c’era un uomo di nazionalità rumena. Inutili le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari giunti sul posto: il terribile scontro non gli ha lasciato scampo.

Il 20enne, fino a due anni fa aveva vestito i colori della squadra di calcio di Faedis, l’Ol3, difendendo i pali della porta. Poi, per problemi di salute, aveva dovuto lasciare l’agonismo ma non perdeva occasione, quando poteva, per seguire, dalla tribuna, la sua squadra del cuore.

Il corpo di Aldo resterà esposto domani, dalle 9 alle 11, nella Casa funeraria Mansutti in via Calvario a Udine, per consentire a chi lo conosceva di dargli un ultimo saluto.