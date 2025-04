Incidente mortale a Preone, sindaco a giudizio per omicidio colposo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il sindaco di Preone, Andrea Martinis di 76 anni, e il coordinatore della Protezione civile del paese, Renato Valent di 64 anni, sono stati rinviati a giudizio per la morte di Giuseppe De Paoli, volontario della protezione civile di 74 anni, vigile del Fuoco in pensione, deceduto il 29 luglio 2023 mentre rimoveva alcuni alberi caduti per il maltempo. L’accusa è di omicidio colposo. Lo ha disposto oggi il gup di Udine Roberta Paviotti.

Quel giorno, De Paoli stava liberando la strada forestale Preone-Pozzis dalle piante schiantate dal maltempo. Mentre stava tagliando tronchi e rami, fu investito da un faggio. Il tronco gli sfondò il cranio e la gabbia toracica, senza lasciargli scampo. Secondo l’accusa, sindaco e coordinatore inviarono la squadra della Protezione civile in una zona pericolosa senza averla adeguatamente formata e addestrata per il lavoro di ripristino. Inoltre. Martinis è accusato di non aver fornito l’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza e le attrezzature necessarie a svolgere il compito assegnato.

Durante l’udienza, dieci tra sindaci e vice sindaci della montagna friulana sono rimasti fuori dall’aula delle udienze preliminari a supporto del loro collega. Si tratta dei Comuni di Ovaro, Lauco, Comeglians, Enemonzo, Sauris, Ampezzo, Cavazzo Carnico, Socchieve, Paularo e Villa Santina. Per loro, un primo cittadino non può essere paragonato a un datore di lavoro e temono che, una sentenza di condanna, potrebbe segnare la fine del sistema della Protezione civile.

Sul caso rinvio a giudizio del sindaco di Preone interviene l’assessore regionale alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi . “Se le leggi vigenti portano ad un rinvio a giudizio di chi mette a disposizione il proprio tempo gratuitamente e con generosità a beneficio degli altri – sottolinea l’assessore – significa che quelle leggi vanno cambiate perché non funzionano. Diversamente la Protezione civile si fermerà, sarebbe una sconfitta non della Regione Friuli Venezia Giulia ma dell’intero paese”.

L’assessore regionale auspica che il ministro Nordio proceda al più presto rispetto a quanto annunciato agli Stati generali della Protezione civile in quanto la riforma delle responsabilità che riguarda la Protezione civile, le forze dell’ordine e altri protagonisti della Sicurezza e Salute delle persone è un’urgenza del Paese. L’Amministrazione regionale continuerà a stare al fianco del sindaco e del coordinatore del gruppo comunale e ha annunciato di essersi già attivata, presso il Capo di dipartimento e gli omologhi delle altre Regioni. Riccardi ribadisce la necessità che Governo e Parlamento intervengano nuovamente.