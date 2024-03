Incidente mortale a Ronchis, morto un uomo di 83 anni

Incidente mortale questa mattina a Ronchis in via della Chiesa. A perdere la vita è stato un uomo di 83 anni residente nel paese. Stando ai primi rilievi, l’anziano ha perduto il controllo della propria automobile che è finita contro un palo dell’illuminazione pubblica. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e i sanitari che hanno tentato di rianimare l’uomo, senza successo. Non si esclude che all’origine dell’incidente ci sia stato un malore del guidatore. In corso i rilievi da parte della polizia locale di Latisana. Inevitabili i rallentamenti al traffico veicolare.