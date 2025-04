Incidente mortale a Trasaghis, la Procura di Udine dispone l’autopsia

La Procura di Udine ha disposto l’autopsia sul corpo di Mario Corubolo, l’85enne di Trasaghis deceduto nel pomeriggio di martedì 8 aprile in un tragico incidente nel paese della montagna friulana. L’Ape car dell’anziano si scontrò frontalmente con un furgone Opel Movano quando si immise sulla strada regionale 512 da una laterale. Il sostituto procuratore Claudia Finocchiaro ha iscritto nel registro degli indagati il guidatore del furgone, un uomo di 51 anni di Manzano, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, in vista degli accertamenti tecnici irripetibili disposti per fare piena luce sulla dinamica del sinistro.