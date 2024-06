Incidente mortale a San Leonardo Valcellina, morto un centauro di 54 anni

Incidente mortale ieri sera dopo le 19 a San Leonardo Valcellina. A perdere la vita è stato Gualtiero Belgrado, 54 anni del posto, la cui motocicletta si è scontrata con una utilitaria sulla strada regionale 251. Per cause ancora da chiarire, i due mezzi hanno impattato violentemente in un rettilineo e la vittima è finita fuori strada. Sul posto, oltre ai carabinieri di Meduno e i vigili del Fuoco di Maniago, sono giunti i sanitari, ma per il 54enne non c’era già più nulla da fare. La donna che guidava l’utilitaria è rimasta ferita, ed è stata trasportata all’ospedale di Pordenone. Le sue condizioni non sarebbero gravi.