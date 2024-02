Incidente nei pressi del ‘Friuli’: auto cappottata, due feriti

Incidente poco prima delle 19 di oggi nei pressi dello stadio ‘Friuli’. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine una Volkswagen Polo e una utilitaria Fiat si sono scontrate all’incrocio tra Viale Candolini e Via Bottecchia. La Fiat si è quindi cappottata: per liberare il conducente, i vigili del fuoco hanno dovuto rimuovere la parte superiore della vettura. Due le persone coinvolte nell’incidente: entrambe sono rimaste ferite, in maniera seria ma non in pericolo di vita. Sono state trasportate in ambulanza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.