Incidente nel quartiere Aurora, motociclista in prognosi riserva

Resta in prognosi riservata il motociclista dopo l’incidente avvenuto ieri nel quartiere Aurora nel capoluogo friulano. Il giovane, di 21 anni residente a Udine, era stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Udine dopo un violento scontro con una Fiat Panda. Non destano le preoccupazioni le condizioni dell’anziana che viaggiava sull’auto: qualche contusione e qualche ferita causata dai vetri del finestrino infranto.

L’incidente è avvenuto attorno alle 12.30 del giorno di Pasqua, quando i due veicoli sono entrati in collisione. Stando alle ricostruzioni, la due ruote ha imboccato contromano via Marzona andando a impattare violentemente contro la Panda che stava per immettersi in via Cefalonia. Il ragazzo è stato sbalzato di sella impattando con il capo sulla portiera dell’automobile.

Il giovane era alla guida di una moto da cross senza assicurazione, in possesso della patente B, ma non della A. Viaggiava, inoltre, in assenza di targa e casco.

Alla guida dell’auto, invece, c’era un ragazzo che, con il foglio rosa, stava andando a fare una lezione di guida con la nonna.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia locale e dell’autorità giudiziaria, che ha sequestrato entrambi i mezzi coinvolti.