Scontro fatale a Osoppo, morto motociclista

Un motociclista di 49 anni ha perso la vita ieri sera a Osoppo. Fatale lo schianto contro un furgone, avvenuto lungo via Rivoli poco prima delle 20.

Dopo l’urto, l’uomo è stato sbalzato dalla sella, finendo violentemente a terra. Immediato l’allarme: sul posto sono intervenuti in breve tempo i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Nonostante i tentativi di rianimazione, per il centauro non c’è stato nulla da fare.

Le operazioni di soccorso si sono protratte a lungo, con un tratto della strada regionale 463 interdetto al traffico fino alle 22.40. Rilievi a cura dei carabinieri.