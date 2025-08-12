Incidente fatale a Ovaro, un 93enne muore schiacciato dal trattore

Una giornata di lavoro in montagna si è conclusa in tragedia ieri pomeriggio a Ovaro, in Carnia. Luciano Giorgis, un uomo di 93 anni, è morto schiacciato dal suo trattore, in un incidente avvenuto intorno alle 16:15 alle porte della frazione Mione.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava tornando a casa dopo aver fatto fieno quando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo. Il trattore è uscito di strada, si è ribaltato in un canale e lo ha travolto.

I Vigili del fuoco di Tolmezzo, intervenuti prontamente, hanno estratto il corpo dell’uomo e hanno tentato invano le manovre di rianimazione. Purtroppo, all’arrivo del personale sanitario del 118, il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.