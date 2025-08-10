Incidente stradale a San Martino di Codroipo, grave uno scooterista

Un grave incidente stradale si è verificato ieri a San Martino di Codroipo. Intorno alle 18:59, in via Erminia 9, si è verificato uno scontro frontale tra uno scooter e un’automobile. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 53 anni, sbalzato violentemente a terra in seguito all’impatto.

Le cause dell’incidente, avvenuto di fronte alla trattoria “Da Vanda”, sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo le prime parziali ricostruzioni, l’urto sarebbe stato causato dall’invasione di corsia da parte di uno dei due veicoli. Lo scooterista, originario di Camino al Tagliamento, ha urtato con forza contro il vetro anteriore dell’auto, una Opel, finendo per cadere sul manto stradale a diversi metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento e Codroipo per mettere in sicurezza l’area. Gli operatori sanitari della Sores, giunti con l’elisoccorso, hanno stabilizzato il 53enne, le cui condizioni sono apparse subito serie. L’uomo è stato quindi trasportato d’urgenza in ospedale con l’elicottero.

L’autista dell’autovettura, invece, è rimasto illeso. I Carabinieri sono intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi di rito e per determinare la dinamica esatta dello scontro.