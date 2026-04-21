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Cronaca

Incidente sul lavoro a Ravascletto, 2 assolti e un patteggiamento

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Due assoluzioni e un patteggiamento a 2 mesi di reclusione, pena sospesa. E’ terminato così il processo in Tribunale a Udine per l’infortunio sul lavoro avvenuto il 23 marzo di due anni fa a Ravascletto e costato l’amputazione della gamba sinistra a Manuel Spangaro, operaio di Socchieve di 43 anni. L’uomo fu investito dal braccio di distribuzione di una betoniera mentre lavorava alla copertura di una pista di pattinaggio su ghiaccio.
Per quella vicenda furono imputati Luca Fornezza, vice presidente dell’Unione Società Cooperativa, Cristian Scarsini, datore di lavoro di Spangaro, e Luca Iob, che stava manovrando la betoniera.
I primi due, difesi dagli avvocati Stefano Buonocore e Andrea Mondini, sono stati assolti dall’imputazione di lesioni personali colpose. Il terzo, accusato di non aver stabilizzato la betoniera mal posizionata e difeso dall’avvocato Luigi Pugnetti, ha patteggiato.
“Siamo estremamente soddisfatti. Durante il processo – commentano Buonocore e Mondini – abbiamo dimostrato il corretto operato delle imprese e che l’infortunio è avvenuto per un caso fortuito e imprevedibile”.

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