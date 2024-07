Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nell'area di una ditta della zona industriale, in via Caboto, a Trieste, colpito alla testa dalla sponda di un autocarro che stava scaricando. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'auto medica. L’operaio è stato intubato e trasportato in codice rosso all'ospedale di Cattinara.