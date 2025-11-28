  • Aiello del Friuli
Cronaca

Incidente sul lavoro, uomo cade da tre metri in Carnia

Il ferito è stato elitrasportato in gravi condizioni a Udine
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Secondo infortunio sul lavoro in Friuli, a breve distanza dal caso di Tarvisio. L’incidente si è verificato lungo la pista forestale in località Moscardo, tra Paluzza e Cleulis, dove un lavoratore carnico è caduto per cause in corso di accertamento da un’altezza di tre metri durante alcune operazioni di taglio di legname.

L’allarme dei colleghi impegnati in una zona di esbosco è scattato poco dopo le 14:30. Immediatamente si sono recati sul posto i sanitari della Croce Rossa e gli uomini del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza di Forni Avoltri. Il ferito, che ha subito diversi traumi in seguito alla caduta, è stato immobilizzato su barella ed elitrasportato a Udine.

