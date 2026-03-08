  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
domenica 8 Marzo 2026
Cronaca

Incidente sulla ss13, tre feriti. Auto contro albero a San Vito

Nel tamponamento hanno avuto la peggio padre, madre e figlioletto.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Incidente stradale, ieri sera, lungo la Pontebbana nel comune di Fiume Veneto. Una Bmw 520, condotta da una 44enne  ha tamponato una Ford S Max sulla quale viaggiava una famiglia che risiede a Casarsa. Nell’impatto sono rimasti feriti marito, moglie e uno dei figlioletti. Soccorsi da personale del 118, sono stati condotti all’ospedale di Pordenone. Rilievi dei carabinieri.

I militari dell’Arma sono intervenuti ieri notte, in località Comunali a San Vito al Tagliamento, per un’auto che, a causa della nebbia, era finita contro un albero. La conducente, una 24enne, è stata condotta all’ospedale.

