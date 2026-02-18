Incidente sulle piste da sci, 16enne politraumatizzata

E’ stata elitrasportata all’ospedale di Udine, in condizioni serie, la 16enne che oggi pomeriggio è stata coinvolta in una caduta sulla neve a Piancavallo. Soccorsa da personale sanitario del 118, l’adolescente, che ha riportato vari traumi – alla testa, al rachide cervicale e ad un braccio – , dopo essere stata stabilizzata è stata condotta con l’elicottero sanitario al Santa Maria della Misericordia.

Quello di oggi è l’ennesimo incidente sulle piste da sci che si è verifica, in questa stagione invernale, in Friuli Venezia Giulia.