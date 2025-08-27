Incidente tra auto all’incrocio, la Subaru si cappotta: due feriti a Udine

E’ di due feriti, entrambi trasportati all’ospedale di Udine, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, alle 7, all’incrocio semaforico tra le vie Leonardo da Vinci e Cadore a Udine.

All’origine del sinistro una mancata precedenza. Nello scontro sono rimaste coinvolte una Renault Clio, condotta da una donna di 34 anni di San Daniele, e una Subaru al volante della quale c’era un uomo di 58 anni di Rovigo. Quest’ultima vettura, a causa del violento impatto, si è cappottata sulla carreggiata di via Cadore.

Sul posto personale del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri del Radiomobile e della stazione di Udine Est.