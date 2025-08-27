  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
mercoledì 27 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Incidente tra auto all’incrocio, la Subaru si cappotta: due feriti a...
Pedone investito a Rauscedo. Operaio infortunato a Monfalcone
Esordio agevole agli Us Open per Sinner: “Ora sto bene”
“I giovani e la sfida della formazione”, dibattito al Meeting di...
Fitto “Nessuna proroga del Pnrr, l’Italia su una strada positiva”
Lollobrigida “Al lavoro sulla manovra per spendere bene le risorse”
Risparmio energia, fondi regionali per sport e cultura
Lavori superstrada slovena, nuove code in ingresso a Trieste
Italiana tra i coordinatori rapporto ONU su clima
Di Benedetto nuovo presidente di Finest
Cronaca

Incidente tra auto all'incrocio, la Subaru si cappotta: due feriti a Udine

Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

E’ di due feriti, entrambi trasportati all’ospedale di Udine, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, alle 7, all’incrocio semaforico tra le vie Leonardo da Vinci e Cadore a Udine.
All’origine del sinistro una mancata precedenza. Nello scontro sono rimaste coinvolte una Renault Clio, condotta da una donna di 34 anni di San Daniele, e una Subaru al volante della quale c’era un uomo di 58 anni di Rovigo. Quest’ultima vettura, a causa del violento impatto, si è cappottata sulla carreggiata di via Cadore.
Sul posto personale del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri del Radiomobile e della stazione di Udine Est.

