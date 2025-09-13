  • Aiello del Friuli
sabato 13 Settembre 2025
Cronaca

Incidente a Trieste: studentessa travolta e uccisa da una Jeep

La vittima è Marta Gianelli, 25 anni, originaria di Melzo (Milano)
Redazione
Autore: Redazione

Una studentessa universitaria di 25 anni, Marta Gianelli di Melzo (Milano), ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Trieste, in via Fabio Severo, in un tratto molto illuminato. La giovane è stata investita da una Jeep mentre attraversava la strada.
L’incidente si è verificato intorno alle 22:40, all’altezza del civico 65. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della Jeep, che si dirigeva verso l’Università, si è trovato la ragazza improvvisamente davanti e non è riuscito a evitarla, travolgendola. Non sono stati riscontrati segni di frenata sull’asfalto. La ragazza è stata sbalzata per oltre una decina di metri
Dopo l’impatto, l’auto ha sbandato, urtando i paletti di un’isola pedonale. I primi a soccorrere la giovane sono stati alcuni passanti, tra cui un medico. Subito dopo, sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza e un’automedica, che hanno tentato per circa mezz’ora di rianimare la studentessa, ma ogni sforzo è stato inutile.
Sul luogo dell’incidente sono giunte diverse pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia locale per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, temporaneamente interdetta. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di accertamento anche grazie alle telecamere presenti nella zona.

