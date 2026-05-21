Incidenti a Udine: investita una prof, due feriti in via Cividale

Prima l’investimento di un’insegnante davanti alla sua scuola, poi il ferimento di due motociclisti nel primo pomeriggio. È stato un giovedì segnato dagli incidenti stradali quello di oggi a Udine.

Il più grave si è verificato poco prima delle 8 in viale Monsignor Nogara, davanti all’istituto Stringher. Qui, una professoressa di circa 50 anni stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata investita da un’auto guidata da un ventenne. La donna è stata soccorsa inizialmente da due medici di passaggio, poi dal personale del 118 che l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale di Udine in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. La Polizia locale ha effettuato i rilievi e raccolto testimonianze, acquisendo anche le immagini delle telecamere.

Il secondo incidente è avvenuto poco dopo le 14 in via Cividale. Secondo una prima ricostruzione, una moto in sorpasso davanti all’ex caserma Cavarzerani si è scontrata con un’auto in svolta verso il piazzale del centro di accoglienza. Dopo l’impatto, la due ruote è finita contro un semaforo lampeggiante. Feriti conducente e passeggero, trasportati in ospedale con contusioni e lesioni serie, ma non in pericolo di vita.