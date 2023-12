Incidenti: frontale a Praturlone, camion si cappotta a Vivaro

Due incidenti stradali si sono verificati oggi tra Fiume Veneto e Vivaro. A Praturlone, lungo la ex sp6, a scontrarsi in prossimità del distributore di carburante Esso, all’altezza dell’incrocio per entrare in A28, sono stati un furgone e un’auto alimentata a Gpl. Nel sinistro, piuttosto violento, è rimasta ferita una persona che è stata trasportata all’ospedale in condizioni non gravi.

A Vivaro invece, lungo la ex provinciale 27, un camion è finito fuori strada e si è poi rovesciato. Il conducente è uscito autonomamente dalla cabina ed è stato soccorso da personale sanitario. E’ stato condotto all’ospedale di Pordenone in condizioni non gravi.