Incidenti in montagna, cinque feriti in Friuli

Fine settimane all’insegna del sole e delle località di montagna coperte di neve e affollate di appassionati, da Tarvisio a Piancavallo.

Ci sono stati anche alcuni incidenti, Forni di Sopra a Chiusaforte e a Treppo Ligosullo.

A Forni un uomo di 70 anni è caduto mentre sciava ed è rimasto ferito; è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine in codice giallo.

Sempre a Forni di Sopra un giovane sciatore ha riportato una distorsione al ginocchio e, raggiunto la zona del rifugio Giaf insieme a suoi quattro amici, ha chiamato i soccorsi. E’ intervenuto l’elicottero che, con il verricello, l’ha issato a bordo e, dopo averlo imbarellato, l’ha portato a Tolmezzo

A Chiusaforte una ragazza di 25 anni di nazionalità slovena è caduta in un avvallamento profondo circa dieci metri, molto stretto, mentre sciava fuoripista nella zona del Rifugio Gilberti.

A Forni Avoltri, sul Monte Neddis, a oltre 1.500 metri di quota, una ragazza di 14 anni ha subito anhc’essa una distorsione al ginocchio. I due adulti che erano con lei sono scesi a Castel Valdajer; la ragazza è stata prelevata dai soccorritori con il triangolo di evacuazione.

A Sella Nevea, un bambino è caduto sui campetti di gioco ed è rimasto ferito. E’ stato portato in ambulanza all’ospedale di Tolmezzo.