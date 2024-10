Incidenti mortali in Fvg: il primato a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Spetta alla provincia di Udine, nel contesto regionale, il primato negativo per incidenti mortali. Prima per incidenti sul lavoro con 3.884 episodi rispetto ai 3724 dello scorso anno (+4,3 per cento) e prima per malattie professionali con un incremento del 7,7% dal 2023, passando da 546 a 588.

Va meglio nella Destra Tagliamento. I dati che vanno da gennaio a luglio da un lato evidenziano che la situazione è migliorata sul fronte incidenti, ma è straziante rispetto alle malattie professionali che subiscono un’impennata che mai prima d’ora si era verificata.Il numero delle malattie professionali passa da 142 a 195, registrando un incremento del 37,3%; 2250 sono gli infortuni sul lavoro con un calo del 2,3% rispetto al 2023.

I dati sono stati snocciolati oggi nel corso della 74esima Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro organizzata dall’Anmil e che in Friuli è stata celebrata a Udine e Maniago.

È stato un corale no agli incidenti sul lavoro, quello gridato da amministratori, parti sociali, lavoratori che hanno subito una perdita e famigliari di chi è deceduto in cantiere, in fabbrica o sulle strade. Una voglia di unirsi, creando tavoli di lavoro per frenare quella che è una piaga sociale:

“Sono dati gravi e preoccupanti che riguardano le denunce”, secondo il presidente regionale Anmil Fernando Della Ricca. Senza dimenticare chi non si rivolge alle autorità preposte per paura di perdere il posto di lavoro.

In Friuli Venezia Giulia il dato complessivo lascia qualche spiraglio con 9364 incidenti, si attesta con un lieve aumento dello 0,4% rispetto al 2023, ma il territorio udinese continua ad essere martoriato.

“Abbiamo un’ulteriore piaga che tutti conosciamo – aggiunge Della Ricca – le malattie professionali da amianto che dal 1992 è stato bandito in tutt’Italia. Tuttavia la sua presenza sotto forma di coperture è ancora massiccia in tutto il territorio regionale”.