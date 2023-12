Ultimo dell’anno, mattinata con quattro incidenti in provincia di Udine

Ultimo dell’anno con tanti incidenti stradali in provincia di Udine. Questa mattina, sono stati registrati quattro sinistri, tre a Udine e uno a Manzano. Il primo è accaduto nel capoluogo friulano attorno alle 9 all’altezza di via Renati. Per cause in corso di accertamento, una donna ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro un platano. La conducente è stata portata all’ospedale cittadino. Mezz’ora dopo, nella città della sedia, un’automobile con quattro persone a bordo è uscita di strada ed è finita contro un muro. Sul posto sono giunti i sanitari che hanno trasportato i malcapitati due all’ospedale di Palmanova, due al Santa Maria della Misericordia a Udine in codice giallo. Nessun ferito negli altri due incidenti avvenuti successivamente nel capoluogo. Uno in via Monsignor Nogara, dove una vettura si è capovolta, uno in viale Pasolini, vicino al cavalcavia dell’ospedale, che ha interessato un fuoristrada. In tutti i casi sono intevenuti vigili del fuoco e forze dell’ordine.