Incidenti a San Daniele e Sammardenchia: due feriti gravi

Due incidenti in cui sono stati coinvolti altrettanti motociclisti si sono verificati nella serata di ieri. A San Daniele un diciassettenne di Majano è rimasto coinvolto in un sinistro con una vettura guidata da una donna di Ragogna: il minorenne, che in seguito all’impatto ha fatto un volo di diversi metri, si trova in prognosi riservata.

Attorno alle 23 invece a Sammardenchia di Pozzuolo un motociclista ha perso il controllo della propria due ruote finendo fuori strada: per lui diversi traumi ma non è in pericolo di vita.