Incidenti stradali a Gemona e Pavia di Udine: due feriti

Una persona è rimasta ferita oggi pomeriggio dopo essere rimasta coinvolta nel cappottamento della propria automobile in via Salcons a Gemona del Friuli. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a liberare il ferito, rimasto intrappolato ma cosciente all’interno del veicolo.

Un altro sinistro si è verificato poco dopo le 13 a Pavia di Udine: un motociclista di 50 anni è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita, in seguito ad un incidente in sella alla propria due ruote, che si è scontrata per cause in corso di accertamento, con una vettura: il cinquantenne è stato elitrasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia.