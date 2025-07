Incidenti stradali, mercoledì nero in Friuli

Tre incidenti stradali, con feriti, in poche ore in Friuli. Un mercoledì nero sulle nostre strade. Il primo si è verificato alle 6.45 in viale Leonardo da Vinci a San Giorgio di Nogaro dove un’auto ha impattato lateralmente contro un palo dell’illuminazione pubblica. Il conducente è stato estratto dai vigili del fuoco, affidato al personale sanitario e quindi portato in ospedale.

Il secondo è avvenuto a Codroipo, lungo la Pontebbana. Una Ford Fiesta, condotta da un 35enne, ha tamponato un furgone Iveco al volante del quale c’era un 52enne. E’ stato l’automobilista ad aver avuto le conseguenze peggiori: è stato condotto in ospedale.

A Pontebba, invece, si è verificato un frontale tra una moto Bmw, condotta da una 42enne tedesca, e una Vespa di un 61enne. La prima, politraumatizzata, è stata elitrasportata all’ospedale di Udine, l’altro ferito è stato invece trasportato all’ospedale di Tolmezzo.

Rilievi dei carabinieri.