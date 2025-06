Incidenti stradali, sabato nero in Friuli: tre morti in poche ore

GUARDA IL VIDEO Tre incidenti stradali, in poche ore, tutti dall’esito mortale. Un sabato nero per il Friuli: due motociclisti hanno perso la vita tra Pontebba e Udine, un papà di 44 anni è deceduto in uno scontro frontale tra due auto. In macchina, con lui, c’era anche la figlia di appena 10 anni. La bambina, fortunatamente, è fuori pericolo di vita.

Il primo gravissimo incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Pontebba. A perdere la vita è stato un 59enne di Cividale che, dopo aver perso il controllo della sua moto Bmw, che è finita contro la spalletta del ponte sul torrente Bombaso, è stato sbalzato finendo sul greto del sottostante corso d’acqua: un volo di una trentina di metri, che gli è stato fatale. La vittima, Nereo Medves, faceva parte del Corpo di Polizia locale della Comunità del Friuli Orientale.

Ieri sera altro incidente dall’esito mortale. E’ avvenuto in via Pradamano, a Udine. La vittima è un 18enne del posto, Andrea Degano Gremese, che insieme ad alcuni amici stava rientrando a casa, in moto, dopo aver visto, in un locale, la finale di Champions League. In queste immagini, riprese da una telecamera di un’abitazione, si vede la due ruote sfrecciare.

Anche in questo caso – i rilievi sono affidati alla polizia locale – si sarebbe trattato di una fuoriuscita autonoma, avvenuta subito dopo il sottopassaggio. Il giovane ha riportato lesioni gravissime: inutili i tentativi di rianimarlo.

Il terzo ed ultimo incidente stradale mortale si è verificato, sempre ieri sera, in via Stradalta a Bertiolo. Per cause in corso di accertamento dei carabinieri, si è verificato uno scontro tra due auto. In una – una Honda Jazz – viaggiavano Enrico Degano, 44 anni, residente a Udine, e la figlia di 10 anni. Nell’altra – una Lancia Y – una 21enne di Codroipo.

L’auto condotta da Degano è carambolata fuori dalla sede stradale e l’uomo, che è morto quasi all’istante, è stato proiettato all’esterno del veicolo attraverso il parabrezza. La figlioletta, invece, è riuscita a salvarsi. Così come la giovane conducente dell’altra vettura.

I due veicoli sono stati posti sotto sequestro. Sul posto personale del 118 con i vigili del fuoco.