Incidenti stradali: a Udine il numero più alto

Un aumento degli incidenti stradali del 10% tra il 2021 e il 2022, comprensibile pensando comunque alle limitazioni per il covid via via diminuite, ma una media che vede il Friuli Venezia Giulia in ottava posizioni per numero di sinistri legati alla popolazione. Il dato emerge dall'analisi del sito di compravendita di mezzi AutoScout24, sui dati istat, e vede per la regione un totale di 3.265 incidenti stradali verificatisi nel 2022, il 13esimo posto assoluto a livello italiano che diventa ottavo se rapportato alla popolazione con 273,4 incidenti ogni 100mila residenti.

A livello di province Udine è prima per numero di incidenti (1.182), mentre in relazione alla popolazione in testa c’è Trieste (422,8 incidenti ogni 100mila residenti). Seguono Gorizia (317,3), Udine (228,5) e Pordenone (218,6). Nel 2022, ricorda AutoScout24, a Trieste si sono registrati 967 incidenti (+5,6% sul 2021), a Pordenone 678 (+13,8%), a Gorizia 438 (+27,3%).