Incidenti: tamponamento a tre a Zugliano, camion fuoristrada in A23

Tre persone sono rimaste ferite in un tamponamento tra tre auto avvenuto stamattina lungo la strada regionale 353 a Zugliano di Pozzuolo del Friuli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, oltre ai sanitari con ambulanza e automedica. Disagi alla circolazione stradale per un’ora.

Sempre in mattinata, lungo l’A23, all’altezza di nodo di Palmanova, per cause imprecisate un Tir è uscito di strada; prima di fermarsi ha percorso diversi metri sulla scarpata laterale. Illeso il conducente. Rilievi della Polizia Stradale insieme a personale di Autostrade Alto Adriatico.