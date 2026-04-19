Incidenti: un morto a Spessa, un ferito grave a Chions

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È un bilancio pesante quello che emerge dalle strade del Friuli nelle ultime ore. Tra sabato sera e domenica notte, due gravi incidenti hanno sconvolto le comunità locali, lasciando sul campo una vittima e un uomo che lotta tra la vita e la morte.

Il dramma si è consumato alle 21, nella frazione di Cividale. Cristian Chiappo, 47 anni residente a Premariacco, stava percorrendo la provinciale 48 a bordo del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo.

L’impatto contro un cartello stradale su un’isola spartitraffico, proprio di fronte al ristorante “Al Posto Giusto”, è stato fatale. Inutili i soccorsi: i sanitari e la Polizia di Stato hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

Poche ore dopo, intorno all’una, l’allarme è scattato a Chions, lungo la SR 251. Un cittadino indiano di 38 anni, residente a Prata di Pordenone, è uscito di strada con la sua auto, finendo la corsa in un fosso contro il terrapieno di un’azienda.

L’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo. Data la gravità delle ferite, è stato elitrasportato d’urgenza al reparto di terapia intensiva del Cattinara di Trieste. La Polstrada di Spilimbergo ha richiesto gli esami alcolemici per determinare se all’origine dello schianto possa esserci un’alterazione psicofisica o una fatale distrazione.