INCinema torna a Udine: una settimana di film e corti senza barriere

Il festival del cinema inclusivo INCinema, ideato da Federico Spoletti, torna a Udine dal 25 novembre al 1° dicembre per la terza edizione, presentata oggi alla Fondazione Friuli con l’assessore alla cultura Federico Pirone e il presidente della Banca di Udine, main sponsor.

Al Cinema Visionario saranno proposti nove film e sette cortometraggi in forma totalmente accessibile, grazie a sottotitoli, audiodescrizioni e incontri con autori fruibili in tempo reale. Tra gli appuntamenti più intensi, l’anteprima del film “Put Your Soul in Your Hand and Walk” di Sepideh Farsi, costruito sulle immagini della fotoreporter palestinese Fatma Hassouna, uccisa a Gaza lo scorso aprile. A lei è dedicata anche una mostra accessibile alla Biblioteca Joppi dal 25 novembre al 6 dicembre. In programma anche “La dolce vita” restaurato, un omaggio a Redford e il concorso INCorto.