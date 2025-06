Incitamento all’odio razziale: perquisito un 14enne pordenonese

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una rete dedita alla propaganda dell’odio razziale. Attraverso il web e le principali reti di messaggistica online. Della quale faceva parte anche un ragazzino di 14 anni, residente nel pordenonese, nei confronti del quale le Digos di Como e Milano hanno eseguito delle perquisizioni. Che, al momento, non avrebbero fatto emergere elementi di rilievo per le indagini. Ciò non toglie che i dispositivi sequestrati dovranno essere passati al setaccio ed analizzati nei minimi dettagli.

Gli accertamenti hanno permesso di accertare la presenza di una rete che, sfruttando i canali internet e i social, divulgava frasi ed immagini con richiami al nazismo, di tenore xenofobo, omofobo e antisemita, con apologia dell’Olocausto.

La mente del gruppo risiede nel Comasco e ha appena 17 anni. Nei suoi confronti, come misura cautelare, il Tribunale per i minorenni di Milano ha disposto il divieto di navigazione in rete per due mesi.

Con lui, sotto i riflettori della polizia, sono finiti altri due minorenni, di cui il 14enne pordenonese che condivideva i contenuti, perquisiti quali promotori di un gruppo finalizzato alla propaganda e all’istigazione a delinquere per motivi di odio razziale anche mediante l’apologia della Shoah. I tre appartengono ad ambienti dell’estrema destra radicale e suprematista, con richiami a fascismo e nazismo sul web.

Obiettivo del sodalizio, di cui facevano parte anche maggiorenni, era istigare i giovani partecipanti a compiere atti di violenza e spedizioni punitive ideologicamente connotate, con l’intento di costituire un vero e proprio movimento antisistema, anche prospettando la possibilità di procurarsi denaro per l’acquisto di armi.