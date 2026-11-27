C’è un mondo nuovo al di là del fiume, ci sono spazi e prospettive per il lavoro: da questo concetto è partito l’onorevole Walter Rizzetto, promotore dell’iniziativa che ha visto oggi la partecipazione del ministro Calderone ad Arte e Libro ETS, cooperativa sociale impegnata nell’inserimento lavorativo di persone con disabilità. Sono 15 i lavoratori con disabilità impiegati oggi, ma è possibile aumentare il numero.

Fondamentale, nel mondo del lavoro, rimane la formazione