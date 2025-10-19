Incontriamoci a Pordenone, la città si anima e i bimbi diventano commercianti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una festa per le famiglie nel cuore di Pordenone. Un’occasione di ritrovo che oggi ha portato in città, tra i due corsi, piazza XX Settembre e piazza della Motta, grandi e piccini. Tra spettacoli, animazione, sport, musica, mercatini ed esposizioni varie. Un menu ricco, quello della 39esima edizione di Incontriamoci a Pordenone, evento realizzato da Ascom, Pro Pordenone e Comune.

Un evento riuscito anche quello del bazar per i bambini, con oltre 400 piccoli espositori che, per un giorno, hanno vestito i panni del commercianti.

Eventi che danno lustro alla città e che spingono l’amministrazione comunale a studiare strategie per il rilancio del commercio cittadino.