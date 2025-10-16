“Incontriamoci”: una domenica di festa per le famiglie a Pordenone

Musica, spettacoli, laboratori, mercatini, esposizioni e tante iniziative pensate per tutta la famiglia. E’ il menù di Incontriamoci a Pordenone, la tradizionale giornata di festa promossa da Ascom con il patrocinio del Comune. Appuntamento domenica, in centro. L’obiettivo è quello di valorizzare il cuore della città e le attività che ogni giorno lo rendono vivo ed accogliente, portando cittadini e visitatori a riscoprire il piacere di passeggiare tra le vie, fare acquisti nei negozi di vicinato e vivere la città come spazio di incontro e comunità.

Il programma della giornata proporrà, inoltre, la 39esima edizione del Bazar dei Bambini, con i piccoli imprenditori protagonisti del loro mercatino. Le iscrizioni sono aperte fino a domani.