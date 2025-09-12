Incontro in Prefettura, revocato lo sciopero della Polizia Locale di Udine

L’agitazione resta, ma è stato revocato lo sciopero della polizia locale di Udine indetto in concomitanza con la Maratonina il 21 settembre. E’ il risultato dell’incontro in prefettura a Udine, voluto dallo stesso prefetto Domenico Lione, tra i rappresentati sindacali degli agenti e gli assessori di Palazzo D’Aronco Rosi Toffano e Andrea Zini. Durante i colloqui, durati oltre un’ora, le parti hanno raggiunto un accordo in merito alle richieste dei poliziotti.

Nei dettagli, i poliziotti chiedono al Comune di dare loro gli stessi dispositivi di sicurezza personale in dotazione alle forze di polizia che sono chiamati ad affiancare, come caschi anti sommossa, giubbini antiproiettile e guanti antitaglio, oltre a una maggiore formazione sull’uso di taser e pistole.

A rendere possibile il riavvicinamento tra le parti è stata la mediazione del rappresentante del Governo in Provincia di Udine.