Incontro Regione con la Sanità Privata: fumata grigia sui rimborsi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un incontro interlocutorio che prevede un nuovo appuntamento tra una decina di giorni. Le associazioni della sanità privata hanno incontrato i tecnici della direzioni della sanità della Regione Friuli Venezia Giulia per fare il punto sulla questione del tariffario per le prestazioni erogate dal privato accreditato in regime di convenzione.

A dicembre il governo aveva pubblicato il nuovo tariffario che secondo il privato prevedeva un taglio del 70% su alcune prestazioni e per questo era stato presentato un ricorso al Tar del Lazio. Era previsto anche una protesta con lo stop alle agende e alle prenotazioni già effettuate, protesta poi rientrata ma che aveva comunque spinto la Procura di Trieste ad aprire un fascicolo senza indagati che al momento, come anticipato ieri da Telefriuli, se la protesta dovesse definitivamente rientrare verrà chiuso.

Il Friuli Venezia Giulia ha dei margini in quanto regione a statuto speciale e per questo è stata avviata un interlocuzioni iniziata oggi alla presenza dei tecnici, l’assessore alla salute Riccardo Riccardi non era presente in quanto il tema era tecnico e non politico ma ha comunque espresso soddisfazione per il prosieguo del confronto dichiarandosi fiducioso per il futuro risultato e manifestando gratitudine nei confronti di tutte parti rappresentate. Prima dell’entrata in vigore del nuovo tariffario, in attesa della sentenza del Tar, c’è tempo fino a maggio per un accordo.