Incontro sindacale, De Toni: “più di 3 milioni per il welfare e le indennità”

Questo pomeriggio a Palazzo D’Aronco si è tenuto un incontro convocato dalla delegazione trattante del Comune in merito alle condizioni contrattuali del personale non dirigente del Comune.

All’incontro si è presentata solamente la UIL, nonostante l’incontro fosse stato concordato nell’ultimo incontro di contrattazione, alla presenza di tutte le sigle, ancora a luglio. La delegazione trattante del Comune quindi ha illustrato all’unica sigla presente le proposte di tipo giuridico e economico legate alla contrattazione decentrata. “Da parte di entrambe le parti c’è stata la massima collaborazione e la soddisfazione per le proposte messe in campo dall’amministrazione. C’è estremo rammarico per l’ennesimo appuntamento disertato da alcune sigle, che preferiscono non confrontarsi con l’amministrazione” spiega il Sindaco Alberto Felice De Toni. “Per la prima volta è stato studiato un pacchetto di proposte che va incontro alle esigenze dei lavoratori con investimenti di oltre tre milioni di mezzo di euro nei prossimi tre anni: per ogni annualità infatti abbiamo previsto 700.000 euro di indennità e, novità assoluta, 350.000 dedicato al welfare aziendale. C’è rammarico per non aver potuto presentare questi provvedimenti, che vanno nella direzione di migliorare le condizioni di lavoro e le condizioni economiche dei lavoratori”. Riguardo alle rivendicazioni di CGIL, CISL e Cisal, il primo cittadino ricorda come su questo tema siano stati realizzati dodici incontri dall’inizio dell’anno. Di questi a otto incontri le sigle – eccetto la UIL – non si sono presentate. “Una scelta difficilmente comprensibile: avanzare rivendicazioni in merito ad una contrattazione alla quale hanno scelto di non partecipare”.

Conclude il primo cittadino: “Auspichiamo al più presto di risolvere questa impasse affinché tutti i dipendenti possano beneficiare dei tanti aspetti migliorativi contenuti nella proposta dell’amministrazione”.

Per quel che riguarda le motivazioni avanzate dalla Polizia Locale sulle indennità non pagate il Sindaco commenta così:”Comprendiamo le loro richieste. Riguardo agli arretrati per le indennità dei servizi di ordine pubblico il Comune ha già corrisposto interamente le annualità 2022 e 2023. Residua solamente una quota del secondo semestre del 2021 per il quale la richiesta di rimborso è già stata inviata alla Prefettura.”