Un incontro a Tualis per ricordare don Pierluigi Di Piazza

Il cimitero di Tualis ha ospitato questo pomeriggio un momento di riflessione e preghiera nel ricordo di don Pierluigi Di Piazza, che nel suo paese d'origine, tra le amare montagne, riposa. Qui, dopo la sepoltura del sacerdote dell'accoglienza, tante persone sono passate per salutarlo. Anche don Luigi Ciotti, presidente di Libera, è stato per due volte vicino alla tomba di Pierluigi, a pregare con lui, come ha raccontato il fratello Vito Di Piazza.

Un cimitero descritto come luogo dell’anima e della profezia, nel quale don Pierluigi continua a sollecitare impegno per un mondo di pace e giustizia.

A ricordare Pierluigi Di Piazza sono intervenuti Paola Colombo, Presidente di Vicino/Lontano, Franco Corleone, già garante dei detenuti del Comune di Udine, e la direttrice di Telefriuli Alessandra Salvatori.

Ad accompagnare le testimonianze, le musiche del maestro Giuseppe Tirelli con il suo gruppo musicale Domus Musicae Quartet di Mortegliano. L’attrice Aida Talliente ha letto riflessioni di Pierluigi contenute nei suoi libri.