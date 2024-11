Incrocio pericoloso in Borgo Stazione, protesta dopo l’ennesimo incidente

Ieri sera, poco dopo le 19.30, in un incrocio di Borgo Stazione, a Udine, un incidente tra due auto ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Dopo lo schianto, un’auto ha sfondato la serranda dell’associazione culturale Spazio35, che ha sede tra via Percoto e via Battistig. L’impatto ha causato danni alla saracinesca e nell’ufficio dell’associazione, come si vede dalle fotografie inviate dalla stessa. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito all’interno.

I referenti di Spazio35 hanno denunciano la pericolosità dell’incrocio tra via Nievo, via Percoto e via Battistig, dove da anni si registrano incidenti e situazioni di pericolo.

In particolare, l’associazione punta il dito contro la scarsa illuminazione e la segnaletica orizzontale ormai sbiadita. “L’incrocio – spiegano – da mesi è al centro delle preoccupazioni di residenti e commercianti, che già in passato hanno sollecitato l’amministrazione per l’installazione di dispositivi atti a ridurre la velocità dei veicoli e garantire maggiore sicurezza anche ai pedoni.