Incubo stalking tra vicini: arrestato 37enne a Maniago

È finito in manette, ponendo fine a un incubo durato oltre un anno, un cittadino egiziano di 37 anni residente a Maniago. L’uomo è stato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Pordenone ed eseguita dai Carabinieri della stazione locale, con l’accusa di atti persecutori aggravati.

La vittima, una donna di 44 anni di origine marocchina e vicina di casa dell’arrestato, viveva in uno stato di costante ansia dalla fine dello scorso anno. Nonostante le prime denunce presentate ai militari, il comportamento del 37enne non è mai cessato, anzi è sfociato in una violenta escalation. Il punto di rottura è avvenuto a metà marzo, quando l’uomo è passato dalle minacce verbali all’aggressione fisica, causando alla donna lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

L’attività investigativa ha permesso di documentare mesi di molestie sistematiche. Il quadro probatorio ha evidenziato un pericolo concreto non solo per la donna, ma anche per la figlia minorenne, convivente con la vittima.

Proprio il rischio per l’incolumità di madre e figlia e ha spinto l’autorità giudiziaria a optare per la misura più restrittiva.