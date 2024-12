Incubo terrorismo: piazze “blindate” per l’ultima notte dell’anno

Piazze di Udine e Pordenone blindate per i festeggiamenti dell’ultima notte di questo 2024. Dopo la strage in Germania e l’operazione antiterrorismo condotta dalla Procura di Bologna, con l’arresto anche di un giovane turco ben radicato nel territorio di Monfalcone, il livello di sicurezza si è alzato.

E non potrebbe essere diversamente, anche se al momento le due piazze friulane sono ben lontane dall’essere individuate come potenziali bersagli di attacchi violenti.

Nonostante in entrambe le città siano previsti servizi di controllo specifici, così com’è stato definito nel corso dei comitati per l’ordine e la sicurezza in prefettura, l’invito di entrambe le amministrazioni è quello di trascorrere, in tutta serenità, la notte di Capodanno nelle principali piazze.

E, a proposito di piazze, quella del Primo Maggio, il centro storico e Borgo Stazione a Udine saranno oggetto di una vigilanza speciale. Con una massiccia presenza di forze dell’ordine, dell’Esercito oltre che della polizia locale.

Vietato accendere, sparare, lanciare ed utilizzare fuochi artificiali, in piazza Primo Maggio, la sera del 31 dicembre, è prevista la cinturazione dei punti di accesso all’area con la predisposizione di ostacoli per prevenire possibili azioni violente.

Una cinquantina tra militari e agenti sorveglieranno i festeggiamenti in piazza XX Settembre a Pordenone.

In tutti i varchi di accesso saranno istituite delle barriere, che consentiranno l’accesso all’area solo ai pedoni e ai mezzi di soccorso.

Sorvegliata speciale la base militare di Aviano, misure di sicurezza straordinarie sono previste anche per l’aeroporto di Ronchi dei Legionari e ai confini con Slovenia ed Austria.